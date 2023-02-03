Сунак не отрицает поставки истребителей в Украину

Риши Сунак не исключает снабжения истребителей Украине. Хотя и объяснил, что обучение наших военных на них может продолжаться месяцами, если не годами.

Британский премьер-министр в эфире TalkTV заявил, что он в течение последнего года научился "ничего не исключать". Также Сунак объяснил свою позицию по поводу помощи Украине.

К теме Военный обозреватель допустил, когда Украина может получить западные истребители и какие именно

Что сказал Сунак об истребителях для Украины

Среди прочего, Риши Сунак ответил на вопрос, исключает ли он возможность передачи самолетов Украине.

Нет, мы всегда ведем диалог с украинскими друзьями о том, как можно правильно поддержать Украину,

– заявил премьер Британии.

Чиновник уточнил, что в случае истребителей следует помнить, что это очень сложные машины, требующие месяцев, если не лет обучения.

Наше желание и цель состоит в том, чтобы Украина победила в этом конфликте... Итак, дело не только в оборудовании, но и в возможностях и тренировках, которые идут рядом с этим, вместе с планом с нашими союзниками, который обеспечит победу,

– заявил Риши Сунак.

Премьер также уточнил, что вопрос состоит в том, какую поддержку они могут оказать Украине, чтобы она имела наибольшее значение.

В частности, Риши Сунак напомнил, что Великобритания одной из первых стран поставила тяжелые танки Украине. Затем решение приняли и другие страны.

Кратко об истребителях F-16 для Украины