Сунак не отрицает поставки истребителей в Украину
Риши Сунак не исключает снабжения истребителей Украине. Хотя и объяснил, что обучение наших военных на них может продолжаться месяцами, если не годами.
Британский премьер-министр в эфире TalkTV заявил, что он в течение последнего года научился "ничего не исключать". Также Сунак объяснил свою позицию по поводу помощи Украине.
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Что сказал Сунак об истребителях для Украины
Среди прочего, Риши Сунак ответил на вопрос, исключает ли он возможность передачи самолетов Украине.
Нет, мы всегда ведем диалог с украинскими друзьями о том, как можно правильно поддержать Украину,
– заявил премьер Британии.
Чиновник уточнил, что в случае истребителей следует помнить, что это очень сложные машины, требующие месяцев, если не лет обучения.
Наше желание и цель состоит в том, чтобы Украина победила в этом конфликте... Итак, дело не только в оборудовании, но и в возможностях и тренировках, которые идут рядом с этим, вместе с планом с нашими союзниками, который обеспечит победу,
– заявил Риши Сунак.
Премьер также уточнил, что вопрос состоит в том, какую поддержку они могут оказать Украине, чтобы она имела наибольшее значение.
В частности, Риши Сунак напомнил, что Великобритания одной из первых стран поставила тяжелые танки Украине. Затем решение приняли и другие страны.
Кратко об истребителях F-16 для Украины
- Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина хотела бы получить от Запада ориентировочно 200 самолетов. По словам Игната, с точки зрения перспективы и количества авиации, которая уже есть в стране, это не такая уж и большая цифра.
- После этого Джо Байден, отвечая на вопрос, будут ли США передавать истребители Украине ответил: "Нет". Впоследствии издание CNN заявило, что США не против отправления F-16 Украине и дают зеленый свет союзникам.
- Кроме того, перед заявлением Риши Сунака его спикер заявил, что отправка истребителей может быть нецелесообразной спустя длительное время подготовки.