Германия отказалась предоставлять Украине F-16: как в Берлине объяснили свою категоричность

Германия заявила, что не будет предоставлять истребители Украине. В конце концов в правительстве объяснили причину отказа.

Позицию правительства объяснил представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт. По его словам, Берлин не хочет предоставлять истребители нашему государству, поскольку это потребует длительного обучения для украинских пилотов.

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Германия не хочет предоставлять Украине F-16

Нет смысла передавать Украине различные типы истребителей, независимо от того, кто вообще будет в состоянии поставить такие самолеты. Даже если истребители выглядят так похоже внешне, они очень отличаются в управлении. Речь идет о длительном обучении,

– заявил представитель правительства.

Более того, сообщается, что сейчас в Германии нет ни одного американского самолета. Проблема заключается в том, что их Воздушные силы построены на базе истребителей Eurofighter Typhoon и многоцелевой MRCA PA-200 Tornado.

Ранее стало известно, что Федеральное правительство отклонило призыв лидера Христианско-демократического союза о передаче Украине немецких истребителей. Накануне Фридрих Мерц отметил, что страна не должна стоять в стороне от поставок боевых самолетов.

Заметим, что глава ХДС Фридрих Мерц отмечал, что Германия не должна стоять в стороне поставки боевых самолетов Украине. По его словам, надо дать ВСУ возможность по крайней мере восстановить суверенитет над собственным воздушным пространством.