В Белом доме прокомментировали позицию Байдена по F-16

В Белом доме прокомментировали заявление Джо Байдена о том, что Украина не получит истребители F-16. Там защитили позицию президента США.

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отметил ту помощь, которую уже оказывают Украине Соединенные Штаты. Также он упомянул о предоставлении танков Abrams.

Заметьте Полковник ВСУ сказал, какое минимальное количество истребителей F-16 нужно Украине для наступления

Что известно об истребителях от США

Предоставляется множество возможностей, которые будут отправлены в ближайшие недели и месяцы. Виды возможностей, которые будут критически важны для того, чтобы помочь украинцам в боях зимой, а также в таких боевых действиях, которые, как мы ожидаем, будут вести весной,

– заявил Джон Кирби.

Кроме того, координатор Совета национальной безопасности Белого дома сказал, что не считает, что решение о танках Abrams было принято поздно, учитывая сообщения России о захвате ею территории на Востоке Украины. По словам Кирби:

решение по танкам, которое приняли не только США, но и немцы, а до этого — британцы, было разработано, чтобы помочь Украине в боях, ожидаемых весной 2023 года;

это был один из тех случаев, когда США пытаются спрогнозировать виды потребности Украины, когда погода улучшится;

могут ожидать, что тогда россияне попытаются перейти в наступление.

Ответ Байдена на вопрос об истребителях: смотрите видео

Что известно об истребителях F-16 от США

Буквально 29 января Politico написало, что в Минобороны США обсуждают вопросы отправление в Украину истребителей F-16. Однако окончательное решение еще не принято.

Уже 30 января журналисты спросили президента США, будут ли Соединенные Штаты предоставлять Украине истребители. На что Джо Байден сказал: "Нет".

Впоследствии СМИ предполагали, что президент США не расслышал вопрос. Ведь на улице был сильный шум. Однако теперь ясно, что Байден мог слышать вопросы.