Россия инициирует заседание ООН из-за поставок F-16 в Украину

Недавно в СМИ появилась информация, что первые истребители F-16 прибыли в Украину. Из-за этого Россия планирует инициировать заседание Совета безопасности ООН в августе.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что заседание не имеет срочного характера. Об этом пишут российские СМИ, передает 24 Канал.

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Для чего Россия хочет созвать заседание Совбеза ООН

Россия планирует инициировать в августе заседание Совета безопасности ООН, чтобы обсудить передачу истребителей F-16 в Украину.

Мы в августе такое заседание обязательно проведем. Здесь нет какой-то срочности, потому что информация поступает и уточняется ежедневно, и к нему надо также хорошо подготовиться,

– заявил Полянский.

Он также добавил, что у России в планах поднять эту тему на заседаниях, созванных западными странами.

Заметим, что по неподтвержденной информации F-16 в Украине уже были использованы, впрочем, только как ПВО. Однако пока никакого официального подтверждения относительно прибытия истребителей не было.