Перший заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський заявив, що засідання не має термінового характеру. Про це пишуть російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Для чого Росія хоче скликати засідання Радбезу ООН

Росія планує ініціювати у серпні засідання Ради безпеки ООН, щоб обговорити передачу винищувачів F-16 до України.

Ми у серпні таке засідання обов’язково проведемо. Тут немає якоїсь терміновості, тому що інформація надходить і уточнюється щодня, і до нього треба також добре підготуватися,

– заявив Полянський.

Він також додав, що у Росії в планах порушити цю тему на засіданнях, скликаних західними країнами.

Зауважимо, що за непідтвердженою інформацією F-16 в Україні вже були використані, втім, лише як ППО. Однак поки ніякого офіційного підтвердження щодо прибуття винищувачів не було.