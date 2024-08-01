Він вважає цю подію переломним моментом у війні із Росією. Зауважимо, що радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не буде коментувати наявність F-16.

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Як у Британії відреагували на інформацію про F-16 в Україні

Шеппс вважає, що прибуття в Україну винищувачів F-16 стало поворотним моментом у війні проти Росії. Прибуття F-16 в Україну знаменує собою поворотний момент проти Путіна і його Су-35,

— заявив міністр оборони Великої Британії.

Він підкреслив, що Британія та її союзники повинні продовжувати робити все, що в їх силах, щоб підтримати Україну у битві за небо.

Зауважимо, що на інформацію про прибуття перших F-16 до України уже відреагували в Кремлі. За словами речника Путіна Дмітрія Пєскова, постачання нашій державі винищувачів F-16 "не змінить ситуацію на полі бою".