Він вважає цю подію переломним моментом у війні із Росією. Зауважимо, що радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не буде коментувати наявність F-16.
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Як у Британії відреагували на інформацію про F-16 в Україні
Шеппс вважає, що прибуття в Україну винищувачів F-16 стало поворотним моментом у війні проти Росії.
Прибуття F-16 в Україну знаменує собою поворотний момент проти Путіна і його Су-35,
— заявив міністр оборони Великої Британії.
Він підкреслив, що Британія та її союзники повинні продовжувати робити все, що в їх силах, щоб підтримати Україну у битві за небо.
Зауважимо, що на інформацію про прибуття перших F-16 до України уже відреагували в Кремлі. За словами речника Путіна Дмітрія Пєскова, постачання нашій державі винищувачів F-16 "не змінить ситуацію на полі бою".