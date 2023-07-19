Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт и капитан армии обороны Израиля в отставке Григорий Тамар. По его словам, израильская авиация неоднократно сталкивалась с российской ПВО, размещенной в Сирии. Против нее вполне спокойно можно работать.

Смотрите также Запад изменил позицию по F-16 для Украины: какие основные характеристики истребителей

Почему тогда Запад еще не предоставил Украине F-16

Как отметил Тамар, в первую очередь Западу нужно достаточно подготовить украинских летчиков на F-16. Ведь в случае неудачного воздушного боя это будет удар по престижу американских самолетов.

Если произойдет воздушное сражение, в результате которого F-16 будет уничтожен? Это будет огромным ударом по престижу американских самолетов. Это одна из причин, почему самолеты еще не передали. Но не самая важная,

– заметил Тамар.

Смотрите разговор с Григорием Тамаром на ютубе 24 Канала

По его мнению, основная причина – чтобы эффективно работать F-16, необходимо существенно переоборудовать систему Воздушных сил ВСУ. Для этого следует организовать соответствующую наземную инфраструктуру, подготовить летный состав и персонал, который будет обслуживать самолеты.

Тут также следует интегрировать системы ПВО, радиолокационного отслеживания, обеспечить аэродромы и т.д. Это сложная система, которую за несколько месяцев трудно наладить,

– подчеркнул Тамар.

Обратите внимание! Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг информацию, что американские F-16 будто бы будут под угрозой на украинских аэродромах. Прошло уже почти полтора года войны – и украинская авиация до сих пор эффективно работает. Однако F-16 помогут еще более эффективно уничтожать врага.

F-16 для Украины: коротко