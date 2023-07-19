Про це 24 Каналу розповів військовий експерт та капітан армії оборони Ізраїлю у відставці Григорій Тамар. За його словами, ізраїльська авіація неодноразово зіштовхувалася з російською ППО, яка розміщена в Сирії. Проти неї цілком спокійно можна працювати.

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Чому тоді Захід ще не надав Україні F-16

Як наголосив Тамар, насамперед Заходу потрібно достатньо підготувати українських льотчиків на F-16. Адже у випадку невдалого повітряного бою це буде удар по престижу американських літаків.

Якщо відбудеться повітряний бій, внаслідок якого F-16 буде знищений? Це буде великим ударом по престижу американських літаків. Це – одна з причин, чому літаки ще не передали. Але не найважливіша,

– зауважив Тамар.

Дивіться розмову з Григорієм Тамаром на ютубі 24 Каналу

На його думку, основна причина – щоб ефективно працювати F-16, потрібно суттєво переобладнати систему Повітряних сил ЗСУ. Для цього варто організувати відповідну наземну інфраструктуру, підготувати льотний склад та персонал, який обслуговуватиме літаки.

Тут також потрібно інтегрувати системи ППО, радіолокаційного відстеження, забезпечити аеродроми тощо. Це – складна система, яку за кілька місяців важко налагодити,

– підкреслив Тамар.

Зверніть увагу! Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат спростував інформацію, що американські F-16 будуть буцімто під загрозою на українських аеродромах. Вже минуло майже півтора року війни – і українська авіація досі ефективно працює. Однак F-16 допоможуть ще ефективніше знищувати ворога.

F-16 для України: коротко