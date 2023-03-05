F-16 принесут финал Путину, – политолог предположил, когда Украине предоставят самолеты
Военная помощь Украине от партнеров увеличивается с каждой неделей. Союзники делают новые заявления об увеличении поставок танков и техники, но не спешат передавать самолеты.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, союзники начали системно поддерживать Украину не только словами, но и делами.
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F-16 пока не будет
Политолог отметил, что тема с продвижением поставок Украине самолетов F-16 выполнила свою задачу. Он убежден, что тема подняла ставки и сместила акценты, в результате чего партнеры смогли договориться о поставках в Украину необходимого количества танков.
Давыдюк считает, что танки были "красной линией" для России, а сместив внимание на самолеты, эту линию удалось подвинуть.
F-16 подняли ставки, и под этими поднятыми ставками смогли проехать танки в Украину, потому что я напомню, что танки были "красной линией", а сегодня нам уже обещают строить заводы,
– сказал политолог.
Николай Давидюк считает, что Украина все-таки получит самолеты, но это не будет в краткосрочной перспективе.
"Они пойдут (на поставку самолетов – 24 Канал), когда Украина будет требовать от Запада ядерного оружия. Под эти крики они скажут, что готовы поставлять F-16, а Владимир Путин будет говорить, чтобы только не давали ядерное оружие. Тогда он согласится на F-16, и F-16 принесут финал Путину", – сказал Давидюк.
Великобритания увеличила помощь
Николай Давыдюк убежден, что решение Великобритании удвоить количество танков Challenger 2 для передачи Украине связано с просьбой Киева по закрытым дипломатическим каналам.
Когда Украина получит F-16: смотрите видео
По словам политолога, сейчас в Украине острая нехватка боекомплектов и боеприпасов, поэтому украинские власти обращаются ко всем партнерам, чтобы увеличить поставки техники и боеприпасов.
"Британцы действительно как одни из самых больших друзей начали отвечать нам на это и они предложили не просто пустые слова, а увеличили количество танков", – сказал Давидюк.
Он также добавил, что Германия входит в этот процесс и предложила построить танковый завод в Украине.
Николай Давыдюк уверен, что теперь оружие будет поставляться в Украину в большем количестве. Он добавил, что январь был боевым, в феврале было проседание и множество заявлений, а март перерастает в фактические поставки.
Что известно о поставках самолетов
- Партнеры Украины готовятся к передаче современных самолетов, но переговоры еще продолжаются.
- Рассматриваются разные варианты самолетов, которые могут быть переданы Украине. Оптимальным считается F-16, но Украина нуждается также в штурмовой авиации.
- Великобритания начала обучение украинских пилотов на своих самолетах, а в США несколько пилотов проходят оценку на способность управлять F-16.
- Пока идет процесс переговоров и обучение пилотов, в Украину могут поставить истребители, которыми украинские пилоты уже умеют управлять