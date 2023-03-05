F-16 принесут финал Путину, – политолог предположил, когда Украине предоставят самолеты

Военная помощь Украине от партнеров увеличивается с каждой неделей. Союзники делают новые заявления об увеличении поставок танков и техники, но не спешат передавать самолеты.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, союзники начали системно поддерживать Украину не только словами, но и делами.

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F-16 пока не будет

Политолог отметил, что тема с продвижением поставок Украине самолетов F-16 выполнила свою задачу. Он убежден, что тема подняла ставки и сместила акценты, в результате чего партнеры смогли договориться о поставках в Украину необходимого количества танков.

Давыдюк считает, что танки были "красной линией" для России, а сместив внимание на самолеты, эту линию удалось подвинуть.

F-16 подняли ставки, и под этими поднятыми ставками смогли проехать танки в Украину, потому что я напомню, что танки были "красной линией", а сегодня нам уже обещают строить заводы,

– сказал политолог.

Николай Давидюк считает, что Украина все-таки получит самолеты, но это не будет в краткосрочной перспективе.

"Они пойдут (на поставку самолетов – 24 Канал), когда Украина будет требовать от Запада ядерного оружия. Под эти крики они скажут, что готовы поставлять F-16, а Владимир Путин будет говорить, чтобы только не давали ядерное оружие. Тогда он согласится на F-16, и F-16 принесут финал Путину", – сказал Давидюк.

Великобритания увеличила помощь

Николай Давыдюк убежден, что решение Великобритании удвоить количество танков Challenger 2 для передачи Украине связано с просьбой Киева по закрытым дипломатическим каналам.

Когда Украина получит F-16: смотрите видео

По словам политолога, сейчас в Украине острая нехватка боекомплектов и боеприпасов, поэтому украинские власти обращаются ко всем партнерам, чтобы увеличить поставки техники и боеприпасов.

"Британцы действительно как одни из самых больших друзей начали отвечать нам на это и они предложили не просто пустые слова, а увеличили количество танков", – сказал Давидюк.

Он также добавил, что Германия входит в этот процесс и предложила построить танковый завод в Украине.

Николай Давыдюк уверен, что теперь оружие будет поставляться в Украину в большем количестве. Он добавил, что январь был боевым, в феврале было проседание и множество заявлений, а март перерастает в фактические поставки.

Что известно о поставках самолетов