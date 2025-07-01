F-16 против баллистики: как американцы испытали идею, которая не прижилась

Американские инженеры доказали, что истребитель F-16 действительно способен сбить баллистическую ракету. Но несмотря на успех тестов, этот проект закрыли, ведь в реальном бою шансов повторить такое почти не оставалось.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Defence Express. Еще в 2000-х американские инженеры в рамках экспериментальной программы NCADE смогли сбить баллистическую ракету с истребителя F-16.

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Как F-16 смог и почему не смог стать противоракетным щитом

Тогда в США хотели создать дешевое средство для перехвата баллистических ракет на начальном этапе полета – сразу после пуска, когда ракета еще набирает высоту. Для этого предлагали использовать уже существующие платформы: истребители F-16, F-15, F/A-18, а впоследствии даже F-22 и F-35.

Главной "изюминкой" была ракета NCADE, которую создали на основе известной AIM-120, дополнив новой головкой самонаведения.

В 2007 году во время испытаний удалось сбить баллистическую ракету: с истребителя F-16 выпустили две ракеты AIM-9X, оснащенные элементами NCADE. Результат доказал, что такая идея технически возможна.

Но дальше выяснилось несколько критических проблем. Во-первых, чтобы успеть перехватить ракету на этапе разгона, самолет должен находиться очень близко к точке пуска – сначала говорили о радиусе 160 километров, а позже оказалось, что реально нужно еще меньше – около 50 километров.

Во-вторых, на этой высоте ракета разгоняется так быстро, что "окно" для перехвата длится считанные минуты. Это делало саму идею слишком рискованной: пилот мог не успеть среагировать, а сам самолет оказывался бы под угрозой удара.

В итоге, американские эксперты пришли к выводу: хотя технически проект удался, с военной точки зрения он неэффективен и слишком сложен в реальном бою. Поэтому программу закрыли из-за отсутствия перспектив и прогресса.

Сейчас в США пошли другим путем. Например, ракеты AIM-174B (авиационная версия SM-6) имеют другую концепцию – они работают по классической схеме и могут сбивать не только баллистические, но и гиперзвуковые ракеты, не требуя от истребителя быть буквально "рядом" с местом пуска.