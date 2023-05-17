Игнат объяснил основные отличия между истребителями F-16 и теми, которые планирует утилизировать

Украина уже сделала выбор в пользу истребителей F-16, а потому переговоры с партнерами продолжаются именно по этим самолетам. О том, почему именно их избрали и надеются получить воздушные силы, рассказываем дальше.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона объяснил главные чем F-16 отличные от истребителей F-15J Eagle, которые планирует утилизировать Япония, информирует 24 Канал.

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По его словам, F-15J Eagle – это те же самолеты, что были у нас на аэродроме Староконстантинов еще в 2018 году. Более того, наши летчики уже на них летали.

Этот самолет для сбивания воздушных целей, он не работает по наземным целям. Вопрос еще в том, в каком состоянии эти самолеты. Плюс международные договоры, может ли Япония передать нам эти самолеты,

– заметил Юрий Игнат.

Украине нужен многоцелевой самолет

Истребитель F-15 Eagle с двигателем F100-PW-100 впервые поднялся в воздух в 1972 году. Самолет в течение 50 лет проходил модернизацию и теперь включает в себя модификации F100-PW-200, F100-PW-220 и F100-PW-229. Последние версии двигателя имеют технологию пятого поколения.

Спикер добавил, что в Воздушных силах понимают, какой самолет нужен Украине, ведь уже давно все просчитали: насколько легок он будет в эксплуатации, как быстро научатся пилоты, и главное – кто нам может его передать и на каких условиях.

Нам нужен многоцелевой самолет, способный поражать воздушные цели, наземные цели и работать против кораблей. У нас есть море, и не одно, которое нам надо прикрывать,

– подчеркнул Юрий Игнат.

Кстати, пока Украина стремится получить F-16, ее партнеры пытаются перейти на более современные образцы авиации. Так, например, Финляндия планирует приобрести самолеты F-35, которые должны заменить Hornet.