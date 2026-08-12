Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.
Что известно о крушении F-16?
По данным ведомства, 12 августа истребитель выполнял плановое учебное задание на северо-западе Турции.
В воздухе возникла критическая ситуация, но пилот вовремя отреагировал, поэтому обошлось без человеческих жертв.
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Точные причины падения самолета пока неизвестны. В ведомстве подчеркнули, что выводы о причинах катастрофы будут сделаны только после детального расследования.
Крушение турецкого F-16: смотрите видео
К слову, в конце февраля в турецком городе Баликесир истребитель F-16 также потерпел крушение. Он упал на оживленную автомагистраль, пилот погиб.
Авария произошла во время выполнения плановой миссии.