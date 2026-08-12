Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Что известно о крушении F-16?

По данным ведомства, 12 августа истребитель выполнял плановое учебное задание на северо-западе Турции.

В воздухе возникла критическая ситуация, но пилот вовремя отреагировал, поэтому обошлось без человеческих жертв.

В настоящее время военное командование обеспечивает ему медицинское обследование и всю необходимую поддержку.

Точные причины падения самолета пока неизвестны. В ведомстве подчеркнули, что выводы о причинах катастрофы будут сделаны только после детального расследования.

Крушение турецкого F-16: смотрите видео

К слову, в конце февраля в турецком городе Баликесир истребитель F-16 также потерпел крушение. Он упал на оживленную автомагистраль, пилот погиб.

Авария произошла во время выполнения плановой миссии.