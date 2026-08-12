Про це повідомили у Міністерстві національної оборони Туреччини.
Що відомо про падіння F-16?
За даними відомства, 12 серпня винищувач виконував планове навчальне завдання на північному заході Туреччини.
У повітрі виникла критична ситуація, але пілот вчасно відреагував, тож обійшлося без людських жертв.
Наразі військове командування забезпечує йому медичне обстеження та всю необхідну підтримку.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Точні причини падіння літака поки що невідомі. У відомстві підкреслили, що висновки про причини катастрофи зроблять лише після детального розслідування.
Падіння турецького F-16: дивіться відео
До слова, наприкінці лютого у турецькому місті Баликесір винищувач F-16 також зазнав аварії. Він впав на жваве автомобільне шосе, пілот загинув.
Аварія сталася під час виконання планової місії.