Украина сможет решить несколько важных проблем, получив истребители F-16. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, объяснив, что именно для этого необходимо.

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Что нужно к F-16

В Украину самолеты поступят уже по завершении учений. Точных дат, впрочем, пока еще не называют. Количество истребителей действительно впечатляет, но самих самолетов недостаточно, чтобы переломить ситуацию на фронте.

Это очень хорошая цифра, более полутора авиаполков, но есть один нюанс. Все будет зависеть от того, какая номенклатура и количество оружия будут предоставлены к этим авиакомплексам,

– заметил Петр Черник.

К F-16 идут 105 позиций вооружения, что на самом деле огромное количество. Украине наиболее нужны дальнобойные ракеты AGM-158 JASSM, они могут наносить удары до 910 километров.

Кроме того, для самолетов нужна обширная номенклатура тяжелых бомб – от 230 килограммов до 2 тысяч тонн.

"Вот здесь лежит философия нашего успеха. И, конечно, работа в режиме перехватчика крылатых ракет. Если будут такие ракеты как AIM120 класса "воздух-воздух", то мы действительно сможем решить проблему с Су-34, сбрасывающий тяжелую бомбу ФАБ-1500", – подчеркнул военный эксперт.

Петр Черник об оружии, необходимом для F-16: смотреть видео

Самое эффективное – работа в комплексе

Вся номенклатура оружия, которая идет к истребителям F-16, есть у наших союзников в наличии. Она находится в достаточном количестве.

Более того, крупный евроатлантический военный маховик перезапустился. Так что поставить на конвейерное производство необходимое оружие не составляет проблемы. Но есть нюанс политический – какое оружие, в каком количестве (предоставлять – 24 Канал) и в каком режиме будет работать F-16,

– отметил Черник.

Конечно, лучше было бы, если бы истребители работали комплексно, как они и были разработаны. То есть для перехвата крылатых ракет, и для борьбы с Су-34, и самое главное – для нанесения ударов по линии разграничения. Особенно по тем укреплениям на позициях, которые сделали оккупанты.

"Есть бомбы, которые работают в планерном режиме JDAM. А есть, скажем, ракето-планерная бомба AGM-154 – уникальная вещь. Она, по меньшей мере, на 28 километров с момента сброса с самолета, может сама найти свою цель, при этом преодолевая абсолютно все системы ПВО ", – объяснил Черник.

Однако в номенклатуре вооружения и количества, которые передадут Украине, пока нет ясности. Это станет ясно уже позже.

F-16 для Украины: коротко