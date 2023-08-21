Україна зможе розв'язати кілька важливих проблем, отримавши винищувачі F-16. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, пояснивши, що саме для цього необхідно.

Читайте також Україна отримає десятки винищувачів F-16: які їхні основні характеристики

Що потрібно до F-16

В Україну літаки надійдуть уже після завершення навчань. Точних дат, втім, поки що не називають. Кількість винищувачів справді вражає, але самих літаків недостатньо, аби переламати ситуацію на фронті.

Це дуже хороша цифра, більше ніж півтора авіаполку, але є один нюанс. Все залежатиме від того, яка номенклатура і кількість зброї буде надана до цих авіакомплексів,

– зауважив Петро Черник.

До F-16 йдуть 105 позицій озброєння, що насправді є величезною кількістю. Україні найбільше потрібні далекобійні ракети AGM-158 JASSM, вони можуть завдавати ударів до 910 кілометрів.

Крім того, для літаків потрібна велика номенклатура важких бомб – від 230 кілограмів до 2 тисяч тонн.

"Ось тут лежить філософія нашого успіху. І, звичайно, робота у режимі перехоплювача крилатих ракет. Якщо будуть такі ракети як AIM120 класу "повітря-повітря", то ми направду зможемо розв'язати проблему із Су-34, який скидає важку бомбу ФАБ-1500", – наголосив військовий експерт.

Петро Черник про зброю, необхідну для F-16: дивитись відео

Найефективніше – робота в комплексі

Вся номенклатура зброї, яка йде до винищувачів F-16 є у наших союзників в наявності. Вона у достатній кількості.

Щобільше, великий євроатлантичний воєнний маховик перезапустився. Тож поставити на конвеєрне виробництво необхідну зброю не складає проблеми. Але є нюанс політичний – яку зброю, в якій кількості (надаватимуть – 24 Канал) і в якому режимі працюватиме F-16,

– зазначив Черник.

Звісно, найкраще було б, якби винищувачі працювали комплексно, як вони й були розроблені. Тобто для перехоплення крилатих ракет, і для боротьби з Су-34, і найголовніше – для завдання ударів по лінії розмежування. Особливо по тих укріпленнях на позиціях, які зробили окупанти.

"Є бомби, які працюють у планерному режимі JDAM. А є, скажімо, ракето-планерна бомба AGM-154 – унікальна річ. Вона, щонайменше на 28 кілометрів з моменту скидання з літака, може сама знайти свою ціль, при цьому долаючи абсолютно усі системи ППО", – пояснив Черник.

Однак у номенклатурі озброєння та кількості, що передадуть Україні, справді поки немає ясності. Це стане зрозуміло вже згодом.

F-16 для України: коротко