Какая могла быть причина потери F-16: авиаэксперт объяснил имеющиеся версии

В Украине потерпел катастрофу истребитель F-16 во время российского массированного обстрела 26 августа. Причины инцидента могут быть разными. Не стоит сейчас вестись на различные манипуляции.

Об этом 24 Каналу рассказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский, заметив, что сейчас могут появляться различные версии относительно падения F-16. Однако стоит дождаться результатов расследования. Существует специальная программа, в рамках которой подробно расследуют весь процесс комплексно.

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Что могло произойти

Как отметил Храпчинский, ситуация с F-16 сейчас чрезвычайно чувствительна для общества. Поэтому максимально корректно будет дождаться официальных заявлений относительно того, что произошло.

Что именно было – могут знать только те люди, которые были привлечены к отражению этой атаки,

– подчеркнул Храпчинский.

Уже звучали различные заявления относительно того, что самолет был случайно сбитым украинским ЗРК. Есть много вопросов по этой версии. Ведь две системы работают на едином протоколе. И как они могли ударить друг по другу – есть много вопросов.

Давайте не прислушиваться к человеку с медицинским или каким там образованием, который совсем никакой принадлежности к авиации или ВСУ, кроме поездок на линию фронта, не имеет. Я бы отметил, что вообще не допускаю этой версии. Потому что, по моему мнению, неслаженность работы на автоматическом уровне без человеческого фактора не может допустить такого события,

– подчеркнул Храпчинский.

Конечно, можно предполагать различные ситуации. Но стоит понимать, что тут есть отработанный механизм. И самолет и ракета существенно отличаются между собой на радаре.

При расследовании таких инцидентов допускают любые версии. Каждую из них будет анализировать специальная комиссия. Скорее всего, там будут представители производителя F-16, которые смогут подтвердить, была ли это техническая неисправность самолета.

Обратите внимание! Ранее уже бывший командующий Воздушных сил ВСУ отметил, что Украина проводит расследование катастрофы F-16. Никто не скрывает информации. Сюда привлекли также Соединенные Штаты.

Вечером 30 августа Владимир Зеленский уволил с должности командующего Воздушных сил ВСУ генерала Николая Олещука.