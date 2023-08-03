Речь идет не только о самолетах: сколько F-16 может сыграть решающую роль в войне

Чтобы истребители F-16 имели решающую роль в войне России против Украины, нужно 150-200 самолетов и огромный арсенал оружия. Главный вопрос – какие будут к истребителям ракеты, их количество и количество управляемых авиационных бомб.

Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Павел Нарожный. Он отметил, что, если условно Украине передадут безлимитный арсенал – тогда западные истребители сыграют решающую роль.

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"Что сейчас происходит на фронте. Почему не можем прорвать те же три линии обороны, почему сейчас на первой? Потому что сейчас огневые поражения у нас наносит артиллерия. Примерно 90% всего, что уничтожают – уничтожает артиллерия. В артиллерии недостаток как стволов, так и боеприпасов", – сказал Нарожный.

Он отметил, что было много переговоров, чтобы передавать Украине больше снарядов. Однако сейчас вся индустрия НАТО не может производить такое количество боеприпасов.

Поэтому здесь может помочь авиация, которая может сбрасывать управляемые авиабомбы. Условно, это аналоги HIMARS, они бьют на 60-70 километров, имеют такую же точность, но гораздо более мощные.

Речь идет о 100-килограммовой авиационной бомбе, которая падает условно в круг 15 метров диаметром. Нужно сбрасывать огромное количество таких бомб, чтобы уничтожать бетонные укрепления россиян, артиллерию, системы ПВО и т.д.

Сколько истребителей F-16 будут играть решающую роль в войне России против Украины: смотрите видео

Сколько нужно самолетов

Для того чтобы это обеспечить, надо огромный комплекс как из истребителей F-16, арсенала, так и самолетов поддержки – дальней радиолокационной разведки. Также нужны ПВО дальнего радиуса действия – Patriot, SAMP/T, которые будут защищать F-16 во время выполнения боевых задач.

Для того чтобы решающую роль имела авиация в этой войне, нам нужно получить примерно 150-200 таких самолетов, огромный арсенал, невероятное количество ракет,

– сказал военный эксперт.

Например, речь идет о противорадиолокационных ракетах AGM-88 HARM, ракетах класса "воздух – воздух", "воздух – земля" и огромном количестве управляемых авиабомб.

"Но это все – абсолютно реалистично", – отметил Павел Нарожный.

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