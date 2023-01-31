Есть 2 момента, – военный эксперт об отказе США предоставить Украине истребители F-16

31 января 2023, 18:43
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Украина нуждается в американских истребителях F-16. Однако пока Соединенные Штаты не готовы их предоставлять. Но, в конце концов, нужно продолжать работать в этом направлении.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его мнению, есть определенная проблема с республиканским электоратом, часть которого против передачи оружия для Украины. На фоне президентских выборов в США, которые состоятся в 2024 году, это тормозит процесс согласования передачи самолетов для Украины.

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Когда-то и танки не хотели передавать

Как напомнил Черник, в свое время Соединенные Штаты тоже не были готовы к передаче танков M1 Abrams. А теперь Украина ожидает 31 единицу этой техники. Похожая ситуация была с ЗРК Patriot. Всегда можно договориться.

Стоит надеяться, что такая же ситуация будет и с самолетами F-16. Тем более, что их изготовлено около 4500 единиц, находящихся на вооружении около 20 государств.

Получит ли Украина истребители F-16: смотрите видео

Общий персональный результат. Мы очень сильно подняли тональность по танкам. И все сложилось. Немецкий лед растоплен. Танки будут. Уверен на 100%, что такая ситуация будет и с F-16,
– заметил Черник.

Украине нужны истребители F-16

  • С самого начала полномасштабного вторжения, Украина просила партнеров передать современную западную авиацию. Среди всего военным нужны истребители F-16.
  • Недавно начался определенный процесс обсуждения возможной передачи этих самолетов, который может быть достаточно длительным. Так, глава МИД Дмитрий Кулеба анонсировал, что Украина начнет активную работу по этому вопросу.
  • Ранее глава МИД Нидерландов Вопке Гукстра заявил, что его страна рассмотрит возможность передачи Украине истребителей F-16, если поступит соответствующий запрос. Также президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможность передачи современных истребителей. Он подчеркнул, что эта тема не табуирована.
  • Впрочем, 30 января президент США Джо Байден заговорил, что Штаты не будут давать Украине истребители F-16. Однако следует понимать контекст. СМИ предполагают, что Байден мог не расслышать вопрос, ведь вокруг было шумно.
  • После появилась информация, что Байден планирует срочный разговор с Владимиром Зеленским в ближайшее время. Он будет будто бы касаться запросов Украины относительно оружия.

 

 

Автор: Петро Синєокий