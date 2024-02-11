В Воздушных силах ответили, готова ли уже инфраструктура Украины принять F-16

Западные истребители в Украине, безусловно, станут целью агрессора. Подготовка инфраструктуры к F-16 является очень серьезной.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ. Юрий Игнат объяснил, что именно необходимо подготовить, передает 24 Канал.

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Не очень простой процесс

"Знаете, можно было бы уже их здесь разместить и они взлетали бы, как они это делали в 2012 году и в 2018 американские F-15. Для того чтобы осуществлять взлет и посадку, нужно какое-то управление ими, системы связи и прочее. Логистика безусловно, самолеты нужно обслуживать и заправлять. Это можно делать и это делалось на территории Украины", – отметил спикер.

В то же время Юрий Игнат сказал, что подготовка инфраструктуры для F-16 сегодня является очень серьезной, особенно в условиях боевых действий. Ведь чтобы враг не смог достать истребители, необходимо подготовить взлетно-посадочные полосы, хранилища и "другие моменты".

Безусловно F-16 станет целью для оккупантов. Должны сделать все, чтобы инфраструктура, которая готовится, была адаптирована. Потому что сделать капитальной ее не очень простой процесс, особенно, когда находимся под ежедневными обстрелами,

– подчеркнул Игнат.

Добавил, что адаптация происходит, а пилоты учатся.

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