Сделают невозможными некоторые операции россиян: как F-16 помогут усилить давление на Крым

Украина получила первые истребители F-16. Учитывая количество самолетов, которые будут поставлены нашему государству, они будут выполнять ряд задач. В частности, защищать зерновой коридор, отгонять российские вертолеты, которые пытаются искать наши надводные беспилотники, работающие в Крыму.

Авиаэксперт, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский отметил 24 Каналу, что возможности самолетов F-16 позволят работать по временно оккупированному Крыму. В частности, уничтожать средства ПВО.

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"Россия активно возобновляет там системы ПВО после того, как Украина их уничтожает. Враг продолжает усиливать свои системы ПВО с помощью передислокации, например, средств радиоэлектронной борьбы и так далее. Но с помощью открытого пространства Черного моря можно будет активно использовать самолеты F-16 по временно оккупированному Крыму и сделать невозможным некоторые операции со стороны России", – сказал он.

F-16 будут выполнять мощные задачи

Анатолий Храпчинский отметил, что F-16 – это платформа, которая может выполнять ряд мощных задач в зависимости от того вооружения, которое будет нести. То, что размещено на самолетах, существенно влияет на его возможности. Есть моменты, которые позволяют понять, что эти истребители смогут выполнять довольно сложные задачи с учетом уничтожения воздушных целей на большом расстоянии.

На самом деле нужно дождаться отработанных задач этими самолетами. Понятно, что то, что нам показали, открыло только одну часть, для того, чтобы враг не мог получить определенную информацию о возможностях этого самолета. Нужно уберечь от понимания россиянами, что могут эти самолеты, чтобы они не планировали противодействие им,

– подчеркнул авиаэксперт.

Самолеты F-16 существенно усилят средства противовоздушной обороны, которые имеет Украина, и помогут работать по линии боевого соприкосновения, на пограничные, по территории России. Но это будет со временем.