Будут делать это максимально эффективно: какие миссии могут выполнять F-16 в Украине

Украина получила от партнеров первую партию истребителей F-16. Впрочем, пока эти самолеты не смогут подлетать к фронту ближе чем на 40 километров.

Главный редактор Defence Express Олег Катков отметил 24 Каналу, что наши пилоты должны получить боевой опыт, поэтому пока они будут выполнять только определенные миссии.

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Что пока не будут делать F-16

Главный редактор Defence Express отметил, что подлетать на F-16 близко к линии фронта опасно, как и на старых советских самолетах. В то же время этот истребитель оснащен лучшей электроникой: есть соответствующие системы радиоэлектронной борьбы и противодействия зенитным ракетам.

В определенных процентах может быть безопаснее,

– сказал Катков.

В то же время он напомнил, что в одном из интервью для западных изданий Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что на данном этапе F-16 не будут приближаться к линии фронта ближе 40 километров.

Какова главная задача F-16

Катков отметил, что сейчас главная задача Украины – получить боевой опыт, автономной боевой эксплуатации F-16, то есть работа пилотов без инструктора за спиной. А также получить опыт обслуживания этих самолетов, постоянного перебазирования и хранения на нашей территории.

Пока мы получаем новые самолеты и приобретается этот опыт, вероятнее всего, F-16 будут выполнять только миссии противовоздушной обороны,

– заявил главный редактор Defence Express.

Он добавил, что эти истребители оснащены значительно лучшей радиолокационной станцией, которая позволяет эффективнее видеть наземные цели на фоне земли, чего не могут адекватно делать советские радары на МиГ-29 или Су-27. То есть F-16 будут выполнять такие миссии максимально эффективно.