Головний редактор Defence Express Олег Катков зауважив 24 Каналу, що наші пілоти мають набути бойового досвіду, тому поки що вони виконуватимуть лише певні місії.

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Чого наразі не робитимуть F-16

Головний редактор Defence Express зазначив, що підлітати на F-16 близько до лінії фронту небезпечно, як і на старих радянських літаках. Водночас цей винищувач оснащений кращою електронікою: є відповідні системи радіоелектронної боротьби та протидії зенітним ракетам.

У певних відсотках може бути безпечніше,

– сказав Катков.

Водночас він нагадав, що в одному з інтерв'ю для західних видань Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що на цьому етапі F-16 не наближатимуться до лінії фронту ближче ніж на 40 кілометрів.

Яке головне завдання F-16

Катков наголосив, що нині головне завдання України – набути бойового досвіду, автономної бойової експлуатації F-16, тобто робота пілотів без інструктора за спиною. А також набути досвіду обслуговування цих літаків, постійного перебазування та зберігання на нашій території.

Поки ми отримуємо нові літаки й набувається цей досвід, найімовірніше, F-16 виконуватимуть лише місії протиповітряної оборони,

– заявив головний редактор Defence Express.

Він додав, що ці винищувачі оснащені значно кращою радіолокаційною станцією, яка дозволяє ефективніше бачити наземні цілі на тлі землі, чого не можуть адекватно робити радянські радари на МіГ-29 чи Су-27. Тобто F-16 виконуватимуть такі місії максимально ефективно.