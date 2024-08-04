Зеленский ответил, использовали ли Воздушные силы F-16 и достаточно ли имеющихся истребителей

Президент заявил, что F-16 уже в Украине. Это произошло в День Воздушных сил 4 августа. 24 Канал передает детали речи Зеленского.

Интересно, что оккупанты мгновенно среагировали на слова Зеленского и заявили, что F-16 отработали по Луганску. Там прозвучала серия из 12 мощных взрывов прямо во время речи президента. Вражеские паблики утверждают, что атака была комбинированной и что "возможно повторение".

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Использовала ли Украина F-16 и сколько их: что сказал Зеленский

Он уклонился от конкретного ответа, однако четко сказал: самолетов недостаточно.

Подробно вам рассказать, какие задачи будут выполнять или уже выполняли самолеты F-16, я не имею права. Но в любом случае, пока то количество, которые есть в Украине, пока то количество пилотов, которые обучены, – этого еще не достаточно,

– ответил гарант.

По его словам, партнеры знают об этой нехватке. Президент верит, что партнеры найдут возможность расширить платформу тренировки и обучения для наших пилотов и инженеров.

Сейчас многие военные учатся за рубежом, а государство ожидает дополнительные F-16.