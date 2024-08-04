Цікаво, що окупанти миттєво зреагували на слова Зеленського та заявили, що F-16 відпрацювали по Луганську. Там пролунала серія з 12 потужних вибухів просто під час промови президента. Ворожі пабліки стверджують, що атака була комбінованою і що "можливе повторення".

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Чи використовувала Україна F-16 і скільки їх: що сказав Зеленський

Він ухилився від конкретної відповіді, проте чітко сказав: літаків недостатньо.

Детально вам розказати, які завдання будуть виконувати чи вже виконували літаки F-16, я не маю права. Але у будь-якому випадку, поки що та кількість, які є в Україні, поки що та кількість пілотів, які навчені, – цього ще не достатньо,

– відповів гарант.

За його словами, партнери знають про цю нестачу. Президент вірить, що партнери знайдуть можливість розширити платформу тренування і навчання для наших пілотів та інженерів.

Наразі багато військових учаться за кордоном, а держава очікує на додаткові F-16.

Цікаво! Слова Зеленського про F-16 – перше офіційне підтвердження наявності винищувачів в Україні. Раніше про це багато писали ЗМІ. Михайло Подоляк заявляв, що Україна не коментуватиме наявність чи відсутність F-16, проте зауважив: про певні види зброї можуть говорити президент або Головком.