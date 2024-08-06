Почему передача Украине всех 79 F-16 сразу не имеет смысла: в Defense Express объяснили

Украина получила только первые 10 истребителей F-16 из 79, а до конца 2024 года может ожидать 20 самолетов. В СМИ отметили, что даже если бы все обещанные союзниками самолеты Киев получил бы сразу, это вряд ли изменило бы ситуацию.

Воздушные силы не могли бы использовать все 79 машин. Журналисты объяснили, почему.

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Почему передача всех самолетов сразу не имеет смысла

Во-первых, управлять F-16 могут только те пилоты, которые прошли обучение и получили соответствующий сертификат. То есть, нужно не менее 79 таких летчиков. Однако на самом деле существует потребность в гораздо большем количестве пилотов для возможности работать посменно и иметь адекватный отдых.

В то же время пропускная способность центров обучения незначительна. Новосозданный центр подготовки в Румынии недавно выпустил первую группу из 7 пилотов, которые учились 8 месяцев. Сейчас центр в Румынии – единственный, где готовят пилотов F-16 в Европе.

Даже, если представить, что можно нивелировать нехватку человеческого ресурса путем привлечения иностранных добровольцев или договоренностей с частными военными компаниями, проблемы никуда не исчезают.

Под вопросом остается обслуживание и вооружение F-16. США ожидают, что их должны закупать европейские партнеры. Кроме того, следует учесть необходимый объем запасных частей, двигателей, узлов и агрегатов, которые необходимы для ремонта самолетов. Также нужна пропускная способность ремонтных предприятий, ведь восстанавливать истребители, которые используются в боевых условиях, нужно значительно чаще чем в мирные времена.

Сохраняется и проблема размещения всех 79 F-16 в Украине. Нужно где-то 6-7 авиабаз на которых истребители не только будут рассредоточены, но и размещены в защищенных укрытиях. Кстати, количество укрытий должно быть значительно больше количества самолетов.

Также каждую эту авиабазу необходимо прикрыть комплексами типа Patrtiot, а также другими ЗРК, для того, чтобы иметь возможность отразить вражеские дальнобойные атаки со всего, что есть в российском арсенале, от гиперзвуковых ракет до "Шахедов". Необходимо обеспечить РЭБ и эффективную борьбу с разведывательными БПЛА. То есть в целом речь идет о еще 6 – 14 Patrtiot, еще больше ЗРК типа NASAMS и специалистов к ним.

Журналисты отметили, что представление о том, что именно недостаточное количество F-16 не позволит Украине получить преимущество в воздухе, является поверхностным.