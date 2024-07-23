Будут ли в Украине воздушные бои между F-16 и советскими истребителями

Украина уже вскоре должна получить американские истребители F-16. В украинском небе их ожидают увидеть и россияне, готовясь к противодействию западной авиации.

О том, смогут ли подготовиться в России к противостоянию с F-16, 24 Каналу рассказал Виктор Кевлюк – эксперт Центра оборонной стратегии, полковник запаса. Заметим, что самолеты F-16 уже вскоре могут появиться в Украине.

Посмотрите также Первые истребители F-16 уже "на пути" в Украину: каковы их основные характеристики

Будут ли воздушные бои в Украине

Безусловно, к появлению западных истребителей готовятся не только украинцы, но и россияне. В частности, продумывают, как противостоять оружию, которое будет поставлено для F-16, ведь номенклатура боеприпасов к истребителям очень широкая.

Для того, чтобы противостоять любой авиации, нужно привлекать собственную истребительную авиацию и зенитно-ракетные комплексы, которые разворачивают на земле. Сделает ли это противник? Безусловно, да. В оперативной глубине на территории России есть достаточное количество аэродромов, которая позволяет держать в воздухе в режиме боевого дежурства несколько истребителей,

– подчеркнул Виктор Кевлюк.

"Увидим ли мы воздушные бои? Вероятнее всего, нет. Потому что дальность поражения ракетами воздух-воздух достаточна для того, чтобы пилоты друг друга даже не видели. В чью пользу будет преимущество – сказать трудно", – заметил эксперт Центра оборонной стратегии.

Уже около года украинские пилоты проходят обучение за рубежом, чтобы научиться работать с западными истребителями. Детали обучения неизвестны, поэтому нельзя наверняка утверждать, какие навыки они получат. Однако и российские пилоты давно не участвовали в воздушных боях.

К теме Когда Украина получит преимущество в воздухе благодаря F-16: ответ генерала США

"Победит тот у кого лучше информационное обеспечение воздушного боя, лучшие радиолокационные системы обнаружения воздушных целей и лучшие ракеты с большей дальностью стрельбы. Все это надо умножить на индивидуальное мастерство пилотов. Если дело дойдет до воздушных боев – они состоятся на коротких дистанциях. Перестрелок на 100 и более километров я бы не ожидал", – объяснил Кевлюк.