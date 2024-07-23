Про те, чи зможуть підготуватися в Росії до протистояння з F-16, 24 Каналу розповів Віктор Кевлюк – експерт Центру оборонної стратегії, полковник запасу. Зауважимо, що літаки F-16 вже незабаром можуть з'явитися в Україні.

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Чи будуть повітряні бої в Україні

Безумовно, до появи західних винищувачів готуються не лише українці, але й росіяни. Зокрема, продумують, як протистояти зброї, яка буде поставлена для F-16, адже номенклатура боєприпасів до винищувачів є дуже широкою.

Для того, щоб протистояти будь-якій авіації, потрібно залучати власну винищувальну авіацію і зенітно-ракетні комплекси, які розгортають на землі. Чи зробить це противник? Безумовно, так. В оперативній глибині на території Росії є достатня кількість аеродромів, яка дозволяє тримати у повітрі в режимі бойового чергування кілька винищувачів,

– наголосив Віктор Кевлюк.

"Чи побачимо ми повітряні бої? Найімовірніше, ні. Бо дальність ураження ракетами повітря-повітря достатня для того, щоб пілоти один одного навіть не бачили. На чию користь буде перевага – сказати важко", – зауважив експерт Центру оборонної стратегії.

Вже близько року українські пілоти проходять навчання за кордоном, аби навчитися працювати з західними винищувачами. Деталі навчання невідомі, тож не можна напевне стверджувати, які навички вони отримають. Однак і російські пілоти давно не брали участі у повітряних боях.

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"Переможе той у кого краще інформаційне забезпечення повітряного бою, кращі радіолокаційні системи виявлення повітряних цілей та кращі ракети з більшою дальністю стрільби. Все це треба помножити на індивідуальну майстерність пілотів. Якщо справа дійде до повітряних боїв – вони відбудуться на коротких дистанціях. Перестрілок на 100 і більше кілометрів я б не очікував", – пояснив Кевлюк.