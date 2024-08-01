Даже 6 самолетов могут изменить ситуацию: что сделает работу F-16 более эффективной

Первая партия истребителей F-16 уже поступила в Украину. Поговаривают, что Воздушные силы получили на вооружение 6 единиц. Прежде всего нужно понимать, что самолеты – это просто образец техники.

Платформа, которая может иметь определенные боевые способности и изменить ситуацию, а может и нет. Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь сказал 24 Каналу, что необходимое для эффективной работы F-16.

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Что усилит работу F-16

Самусь отметил, что прежде всего нужна система целеуказания. То есть получение данных координаты наземных или воздушных объектов врага. В этом помогут бортовые радары, радиолокационное поле или самолеты ДРЛВ, которые Украина должна получить от Швеции. Также информацию может передавать натовская система АВАКС, которая является более мощной.

То есть сначала самолеты дальнего радиолокационного обнаружения проводят разведку, определяют цели противника. Далее передают данные командным пунктам и пилотам F-16, чтобы они смогли использовать вооружение для уничтожения вражеских целей.

Если говорим о 128 самолетах, но у нас не будет системы целеуказания, эффект от них будет меньше, чем от 6 самолетов, которые будут системно обеспечены,

– отметил Михаил Самусь.

Поэтому, главное не количество, а качество, системность и комплексное обеспечение и использование истребителей F-16. Чтобы они были не просто самолетами, а предоставляли украинским военным новые боевые возможности, которые будут включать завоевание господства в воздухе.

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Как защитить F-16 от врага

Россияне будут пытаться проводить спутниковую и агентурную разведку, чтобы выявить места базирования F-16, где их обеспечивают и как они перелетают. Поэтому нужно исключить утечку любой информации о самолетах, над этим будет работать контрразведка.

Могло быть проведено строительство подземной инфраструктуры для дислокации истребителей. Как отметил Самусь, ближайшие дни – недели продемонстрируют, насколько Украина эффективно обеспечила базирование этих самолетов, подготовились к комплексному и системному использованию и насколько F-16 действительно изменят ситуацию на поле боя.

Еще раз подчеркиваю: даже 6 самолетов при системном и комплексном использовании, которые обеспечены системами целеуказания и безопасного базирования, могут изменить ситуацию,

– отметил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения.