Норвегия в этом году начнет передачу F-16 Украине: премьер назвал количество

В этом году Норвегия начнет передавать Украине истребители F-16. Всего сейчас страна планирует передать 6 самолетов.

Премьер-министр страны Йонас Гар Стере отметил, что эти истребители имеют решающее значение для защиты Украины.

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Норвегия передаст Украине 6 F-16

Стер отметил, что российские авиаудары привели к огромным страданиям украинского населения и огромным материальным разрушениям. А истребители помогут лучше защищаться от обстрелов.

Способность Украины защитить себя от атак с воздуха имеет решающее значение в ее оборонительной битве против России. Норвегия решила, что мы передадим Украине шесть истребителей F-16. Мы стремимся начать пожертвования в 2024 году,

– заявил премьер-министр Йонас Гар Стере.

В прошлом году, в День независимости Украины, правительство Норвегии объявило о решении передать Украине несколько самолетов F-16 в рамках многонационального сотрудничества под руководством Дании, Нидерландов и США.

Также с осени прошлого года Норвегия помогает обучать украинских летчиков на территории Дании. Премьер страны добавил, что Норвегия будет поддерживать такие учения и в будущем.

Стоит также заметить, что сама Норвегия отказалась от истребителей F-16 в 2021 году в связи с постепенным введением в эксплуатацию новых боевых самолетов F-35.