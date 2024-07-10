Прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стере зазначив, що ці винищувачі мають вирішальне значення для захисту України.

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Норвегія передасть Україні 6 F-16

Стер наголосив, що російські авіаудари призвели до величезних страждань українського населення та величезних матеріальних руйнувань. А винищувачі допоможуть краще захищатися від обстрілів.

Здатність України захистити себе від атак з повітря має вирішальне значення у її оборонній битві проти Росії. Норвегія вирішила, що ми передамо Україні шість винищувачів F-16. Ми прагнемо розпочати пожертвування у 2024 році,

– заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стере.

Минулого року, у День незалежності України, уряд Норвегії оголосив про рішення передати Україні кілька літаків F-16 у межах багатонаціональної співпраці під керівництвом Данії, Нідерландів і США.

Також з осені минулого року Норвегія допомагає навчати українських пілотів на території Данії. Прем'єр країни додав, що Норвегія підтримуватиме такі навчання і в майбутньому.

Варто також зауважити, що сама Норвегія відмовилася від винищувачів F-16 у 2021 році у зв'язку з поступовим введенням в експлуатацію нових бойових літаків F-35.