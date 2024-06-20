Военный эксперт Олег Жданов сказал 24 Каналу, что высказывания Салливана является продолжением политики Соединенных Штатов, которую провозгласил ранее Джозеф Байден. Речь идет о том, что НАТО и Вашингтон будут максимально дистанцироваться от военного конфликта в Украине.

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Украина подготовилась

Именно поэтому Салливан отметил, что самолеты, которые будут находиться в боевом составе Воздушных сил Украины, будут базироваться исключительно на территории Украины и отсюда будут выполнять боевые задачи.

Это непровоцирование Путина на агрессивные действия в отношении НАТО,

– объяснил военный эксперт.

В то же время Украина год готовилась к тому, чтобы защитить самолеты F-16, чтобы они не стали целями России. На сегодня имеем инфраструктуру, которая может гарантировать безопасность этих истребителей – ангары, укрытия. Также Украине будут выделены средства ПВО.

В последнее время почти в каждом пакете помощи от западных партнеров есть очередной комплекс ПВО,

– подчеркнул Олег Жданов.

Также Джозеф Байден во время подписания соглашения по безопасности с Украиной отметил, что США работает с союзниками о предоставлении нашей стране систем противовоздушной обороны Patriot. Уже пять стран поддержали эту инициативу.

Эти комплексы, считает военный эксперт, нужны Украине на перспективу. Относительно комплексов, которые будут защищать F-16, то решение об их передачи Украине уже давно принято, и они сегодня заходят в нашу страну. Потому что на момент прибытия истребителей, эти комплексы должны уже стоять на боевом дежурстве.

"Комплексы Patriot, о которых упоминал Байден, будут в составе общей системы ПВО и ПРО для Украины, которую строят", – подчеркнул он.