Не первые: в Пентагоне рассказали, какое место в списке потребностей Украины занимают истребители

Украина просит международных партнеров о предоставлении авиации для усиления нашей армии, что позволит проводить наступательные действия. Однако в Пентагоне говорят, что истребители не являются первоочередной потребностью нашего государства.

Об этом заявила помощница главы Пентагона Селеста Валландер. По ее словам, для помощи Украине сейчас есть более приоритетные направления.

Обратите внимание МиГ-29 не помогут завоевать преимущество в воздухе: почему нужно F-16 и сколько.

Какими по приоритетности являются западные истребители

По словам Селесты Валландер, западные истребители входят в десятку приоритетных направлений военных потребностей Украины, однако не на первых позициях. Помощница главы Пентагона отмечает, что первоочередной является необходимость в усилении противовоздушной обороны, предоставлении дополнительной артиллерии и бронетехники.

В списке (военных нужд Украины – 24 Канал) современные западные самолеты занимают примерно восьмое место,

– заявила Валландер.

В то же время, по словам чиновницы, предоставление Украине самолетов советского образца, таких как МиГ-29, является хорошим шагом, поскольку наши пилоты уже умеют ими пользоваться.

Однако Украине нужны F-16

МиГ-29 хоть и является советским аналогом F-16, но у американского истребителя преимуществ гораздо больше. В частности, американские истребители могут выполнять больше функций. Кроме того, по словам спикера Воздушных сил ВСУ, современные западные самолеты, в том числе F-16, смогли бы завоевать преимущество в воздухе, стать надежным щитом против вражеских крылатых ракет и дронов, кроме того, эффективно и безопасно наносить точечные удары, "душить" ПВО, перебивать логистику врага, командные пункты и т.д.

В последнее время Россия все чаще использует управляемые авиабомбы с весом от 500 до 1500 килограммов. Вражеские самолеты запускают их не входя в зону ответственности украинского ПВО, однако наличие западных истребителей позволило бы отогнать российскую авиацию в дальнейшем, особенно на временно оккупированных территориях.