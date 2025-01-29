Одноместный истребитель разбился во время посадки на военной базе ВВС Эйельсон, которая расположена примерно на расстоянии 40 километров от Фэрбенкса – города на Аляске, передает 24 Канал со ссылкой на AP.

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Детали аварии

На пресс-конференции полковник Пол Таунсенд, командир 354-го истребительного крыла, рассказал об обстоятельствах аварии. По его словам, у пилота произошла "неисправность в полете", и он объявил о чрезвычайной ситуации.

Летчик смог катапультироваться из самолета, после чего его забрали в медучреждение. Известно, что состояние пилота – стабильное.

Сам истребитель получил значительные повреждения.

В своем заявлении Таунсенд сказал, что ВВС проведут "тщательное расследование в надежде свести к минимуму вероятность того, что подобные события повторятся".

К слову, весной 2024 года истребитель F-35 разбился за пределами аэродрома в Альбукерке International Sunport штата Нью-Мексико. Пилот получил серьезные травмы.