Одномісний винищувач розбився під час посадки на військовій бази ВПС Ейельсон, яка розташована приблизно на відстані 40 кілометрів від Фербенкса – міста на Алясці, передає 24 Канал із посиланням на AP.

Дивіться також Росія підняла Ту-160 над Північним Льодовитим океаном на тлі заяв Трампа щодо Гренландії

Деталі аварії

На пресконференції полковник Пол Таунсенд, командир 354-го винищувального крила, розповів про обставини аварії. За його словами, у пілота сталася "несправність у польоті", і він оголосив про надзвичайну ситуацію.

Льотчик зміг катапультуватися з літака, після чого його забрали до медзакладу. Відомо, що стан пілота – стабільний.

Сам винищувач зазнав значних пошкоджень.

У своїй заяві Таунсенд сказав, що ВПС проведуть "ретельне розслідування в надії звести до мінімуму ймовірність того, що подібні події повторяться".

До слова, навесні 2024 року винищувач F-35 розбився за межами аеродрому в Альбукерке International Sunport штату Нью-Мексико. Пілот отримав серйозні травми.