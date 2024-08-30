Первая потеря F-16 в Украине и гибель легендарного пилота: все, что известно

Украина подтвердила потерю первого F-16 и гибель пилота 29 августа. О смерти Алексея Меся официально сообщили уже после прощания с защитником.

Трагическое известие о потере пилота всколыхнуло всю страну. Все, что стоит знать о катастрофе с F-16, собрал 24 Канал.

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F-16 потерпел катастрофу во время атаки

29 августа издание WSJ со ссылкой на официального представителя США сообщило, что в понедельник в Украине потерпел катастрофу первый истребитель F-16. В тот же день в Генштабе подтвердили эту информацию.

Защитники сообщили, что катастрофа произошла во время российского массированного обстрела 26 августа.

В Генштабе добавили, что во время атаки бортовым вооружением F-16 удалось сбить четыре крылатые ракеты, однако во время захода на следующую цель с одним из самолетов пропала связь. Позже уже узнали, что самолет потерпел катастрофу, а летчик погиб.

Погиб пилот Алексей Месь: что о нем известно

Алексей "Мунфиш" Месь в тот понедельник с помощью F-16 сбил три крылатые ракеты и один ударный дрон. Однако в один момент с ним исчезла связь. Оказалось, что это был его последний героический бой.

Стоит отметить, что 28 августа мэр Луцка Игорь Полищук написал в фейсбуке о гибели Меся, но позже удалил это сообщение.

Прощание с Героем состоялось 29 августа в родной Шепетовке. Только после этого Воздушные силы официально объявили о потере. Вероятно, это ради безопасности. Поскольку на прощании были его собратья-летчики, командиры, подчиненные, друзья, коллеги и сотни простых украинцев.

Также дань уважения павшему пилоту отдала пара истребителей МиГ-29 – полет над процессией выполнили боевые друзья Алексея.

Алексей Месь был сильным и преданным воином, высококлассным летчиком, лидером на земле и в небе, добрым другом, любящим сыном, отцом, мужем, патриотом своей страны,

– написали в Воздушных силах.

Памятка. Защитнику было всего 30 лет. Он был подполковником, заместителем командира операционной группы и одним из первых, кто прошел обучение на F-16.

Главнокомандующий Александр Сырский посмертно присвоил ему звание полковника.

Прощание с пилотом: фото Воздушного командования "Запад" Воздушных сил ВС Украины

Причины катастрофы

Сейчас СМИ и спикеры уже публикуют различные версии того, как упал F-16. Однако Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности опровергает сообщения в медиа, призвав воздержаться от распространения сомнительной информации.

Настоящая причина катастрофы пока неизвестна. Для ее выяснения создали специальную комиссию Министерства обороны Украины, которая сейчас работает на месте падения самолета.

Призываем медиа и публичных спикеров воздержаться от распространения сомнительных версий обстоятельств катастрофы. Такая активность играет на руку российской пропаганде, а не нашей победе,

– написал Центр стратегических коммуникаций.

В Центре отметили, что война всегда сопровождается потерями и от этого не застрахован ни один тип вооружения и военной техники.