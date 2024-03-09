Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, заметив, что 1,5-тонные бомбы уже давно были на вооружении как в России, так и в СССР.

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Однако в этом случае устанавливают модуль управления УМПК, что позволит сбрасывать ее далеко от самой зоны поражения. Это позволяет снизить риски сбития самолетов, которые запускают бомбы.

Такие бомбы уже давно существовали в России на вооружении. Забросить ее достаточно далеко с помощью планирующих средств – это способ избежать угрозы сбивания со стороны украинской ПВО или снизить риск. Потому что сбрасывать бомбы почти вертикально над целью – это значительный риск для истребителей или бомбардировщиков. Разного типа крылья помогают увеличить дистанции,

– сказал Шарп.

Не факт, что будут точными

Как отметил Шарп, ФАБ-1500 является достаточно большой бомбой. Поэтому она с большей вероятностью сможет нанести больший ущерб, чем другие российские бомбы. Если целью будет город или большое село, то мощности будет хватать, чтобы более-менее захватить цель в радиусе 500 метров.

Однако точность – это основы. Если бы Россия имела возможность, как у тех же США, точно бить по полю боя, то ситуация была бы значительно сложнее.

Если бы Россия применяла высокоточные бомбы по разведанным целям на поле боя – ситуация была бы хуже. Однако реально они не могут так делать. Или же для этого вынуждены слишком близко лететь к линии фронта, где большие риски,

– сказал Шарп.

Управляемые авиабомбы России: что известно