Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, що 1,5-тонні бомби вже давно були на озброєнні як в Росії, так і в СРСР.

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Однак у цьому випадку встановлюють модуль управління УМПК, що дозволить скидати її далеко від самої зони ураження. Це дозволяє знизити ризики збиття літаків, які запускають бомби.

Такі бомби вже давно існували в Росії на озброєнні. Закинути її достатньо далеко за допомогою плануючих засобів – це спосіб уникнути загрози збиття з боку української ППО або ж знизити ризик. Бо скидати бомби майже вертикально над ціллю – це значний ризик для винищувачів чи бомбардувальників. Різного типу крила допомагають збільшити дистанції,

– сказав Шарп.

Не факт, що будуть точними

Як наголосив Шарп, ФАБ-1500 є досить великою бомбою. Тому вона з більшою ймовірністю зможе завдати більше збитків, ніж інші російські бомби. Якщо ціллю буде місто або велике село, то потужності буде вистачати, аби більш-менш захопити ціль в радіусі 500 метрів.

Однак точність – це основи. Якби Росія мала можливість, як у тих же США, точно бити по полю бою, то ситуація була б значно складнішою.

Якби Росія застосовувала високоточні бомби по розвіданих цілях на полі бою – ситуація була б гіршою. Однак реально вони не можуть так робити. Або ж для цього змушені надто близько летіти до лінії фронту, де великі ризики,

– сказав Шарп.

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