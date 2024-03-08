Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що згідно з різними джерелами Росія має величезні кількості різних бомб у себе на складах. Йдеться про тисячі одиниць.

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Окупанти вдосконалюють їх, встановлюючи туди модуль коректування УПМК. Вони дозволяють скидати такі бомби з відстані 40 – 70 кілометрів. Хоча сумнівно, що ФАБ-1500 вдаватиметься запускати з відстані 70 кілометрів до зони ураження через значну вагу.

Це – серйозна зброя. Її запускають з пілона літака. І це роблять зі значних висот – десь до 10 кілометрів. Бомба на високій швидкості по діагоналі рухається до зони ураження,

– сказав Черник.

Як боротися проти цих бомб

Як наголосив Черник, боротися саме проти бомб нереально. Але є інший варіант, як зробити так, аби окупантам стало невигідно запускати таку зброю. Можна збивати носії цих бомб.

З самою бомбою неможливо боротися. А от збивати носії – немає проблеми. Ось минулий місяць. Скільки літаків Су-34 впало? З цим чудово впоралися б винищувачі F-16. У комплектації до них йде ракета AIM-120 AMRAAM, якою можна завдавати удари на відстань до приблизно 180 кілометрів. Якщо ворожі літаки підлітатимуть на 40 кілометрів до лінії зіткнення – то це реально,

– сказав Черник.

З появою F-16 Україна загалом зможе знищувати більше російських літаків. Важливо, щоб Україні нарешті передали ці винищувачі.

Військова допомога для України: коротко