Смертоносное оружие: может ли Украина противодействовать российской ФАБ-500

Российская армия продолжает террор Харькова и региона. Для обстрелов Харьковщины россияне начали использовать модернизированные ФАБы, которые являются очень мощным оружием.

ФАБ-500 впервые выпустили по Харькову на днях, разрушив жилую застройку. Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман рассказал 24 Каналу, чем особенности этих авиабомб и возможно ли им противодействовать.

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Какая особенность ФАБов

В четверг, 27 июня, россияне впервые применили по Харькову ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции. Эта авиабомба вдвое мощнее КАБ и ФАБ-250, которыми россияне постоянно обстреливают город.

ФАБ – это фугасно-авиационная бомба, она обычно "тупая", то есть это обычная авиационная бомба. КАБ – это управляемая авиационная бомба, на нее добавляют приборы и системы наведения. УМПБ – это "тупая" бомба, на которую цепляют специальное устройство. Другими словами, ФАБ превращается в КАБ,

– разъяснил Алексей Гетьман.

Фактически россияне цепляют на обычные бомбы "крылья", которые позволяют управлять ее движением. Хотя, конечно, бомба не становится такой маневренной, как, например, крылатая ракета. Впрочем внести определенные коррективы в ее полет все же можно.

"В тех бомбах с модулем, которые сейчас используют россияне, нет никаких нанотехнологий или чего-то сложного. На бомбу просто вцепили крылья и добавили устройство, которое ими управляет. Мы и раньше знали, что она может летать до 70+ километров. Дальность ее полета зависит от того, насколько высоко и быстро летит самолет", – заметил майор запаса.

К сожалению, ФАБ-500 – это не самая мощная бомба россиян. В частности, известно об использовании оккупантами авиабомбы ФАБ-3000 с невероятной разрушительной силой. Взрывной заряд ФАБ-3000 – 1400 килограммов, а общий вес авиабомбы – 3000 килограммов.

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Можно ли перехватить российские авиабомбы

Есть определенные проблемы с противодействием такому мощному оружию – сбивать нужно не бомбу, а сам самолет, который ее перевозит. Однако на линии фронта довольно опасно держать те же комплексы Patriot, ведь они быстро станут целью для вражеских артиллеристов и не только.

Радиус действия "Петриота" – 150 километров, то есть он расположен дальше от места, где самолеты сбрасывают бомбы. Пилоты прекрасно это знают. Когда на них направлены радиомагнитные волны от радиолокационной станции – они это сразу чувствуют. И в их плане полета указано расстояние, которое уже является опасным для поражения нашими средствами ПВО,

– отметил Гетьман.

Конечно, российские пилоты стараются не долетать в рискованные для себя зоны, а потому сбрасывают бомбы до попадания зоны поражения.

"Можно ли с этим бороться? Да, можно. Но перехватить саму бомбу, которая уже падает, крайне трудно, фактически невозможно. Это еще труднее чем перехватить ракеты С-300/С-400. А вот сбивать самолеты или не давать им возможности подлететь к месту пуска – можно. Но нам для этого нужна авиация", – подчеркнул майор запаса.

Любая западная авиация может перехватывать российские самолеты. В частности, конечно, для этого Украине нужны истребители F-16. Фактически это единственный вариант, как можно предотвращать российские обстрелы авиабомбами.