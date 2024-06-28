ФАБ-500 вперше випустили по Харкову цими днями, зруйнувавши житлову забудову. Ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман розповів 24 Каналу, чим які особливості цих авіабомб та чи можливо їм протидіяти.

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Яка особливість ФАБів

У четвер, 27 червня, росіяни вперше застосували по Харкову ФАБ-500 з модулем планування та корекції. Ця авіабомба вдвічі потужніша за КАБ та ФАБ-250, якими росіяни постійно обстрілюють місто.

ФАБ – це фугасно-авіаційна бомба, вона зазвичай "тупа", тобто це звичайна авіаційна бомба. КАБ – це керована авіаційна бомба, на неї додають прилади та системи наведення. УМПБ – це "тупа" бомба, на яку чіпляють спеціальний пристрій. Іншими словами, ФАБ перетворюється в КАБ,

– розв'яснив Олексій Гетьман.

Фактично росіяни чіпляють на звичайні бомби "крила", які дозволяють керувати її рухом. Хоч, звісно, бомба не стає такою маневровою, як, наприклад, крилата ракета. Втім внести певні корективи в її політ все ж можна.

"У тих бомбах з модулем, які зараз використовують росіяни, немає ніяких нанотехнологій чи чогось складного. На бомбу просто вчепили крила і додали пристрій, який ними керує. Ми й раніше знали, що вона може літати до 70+ кілометрів. Дальність її польоту залежить від того, наскільки високо та швидко летить літак", – зауважив майор запасу.

На жаль, ФАБ-500 – це не найпотужніша бомба росіян. Зокрема, відомо про використання окупантами авіабомби ФАБ-3000 з неймовірною руйнівною силою. Вибуховий заряд ФАБ-3000 – 1400 кілограмів, а загальна вага авіабомби – 3000 кілограмів.

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Чи можна перехопити російські авіабомби

Є певні проблеми з протидією такій потужній зброї – збивати потрібно не бомбу, а сам літак, який її перевозить. Однак на лінії фронту доволі небезпечно тримати ті ж комплекси Patriot, адже вони швидко стануть ціллю для ворожих артилеристів та не лише.

Радіус дії "Петріота" – 150 кілометрів, тобто він розташований далі від місця, де літаки скидають бомби. Пілоти чудово це знають. Коли на них спрямовані радіомагнітні хвилі від радіолокаційної станції – вони це одразу відчувають. Та й у їхньому плані польоту вказана відстань, яка вже є небезпечною для враження нашими засобами ППО,

– зазначив Гетьман.

Звісно, російські пілоти намагаються не долітати у ризиковані для себе зони, а тому скидають бомби до потрапляння зони ураження.

"Чи можна з цим боротися? Так, можна. Але перехопити саму бомбу, яка вже падає, вкрай важко, фактично неможливо. Це ще важче ніж перехопити ракети С-300/С-400. А ось збивати літаки або ж не давати їм змоги підлетіти до місця пуску – можна. Але нам для цього потрібна авіація", – наголосив майор запасу.

Будь-яка західна авіація може перехоплювати російські літаки. Зокрема, звісно, для цього Україні потрібні винищувачі F-16. Фактично це єдиний варіант, як можна запобігати російським обстрілам авіабомбами.