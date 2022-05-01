Фабрика троллей Кремля распространяет в сети дезинформацию о войне в Украине, – МИД Британии
Источник:Reuters
Деятельность фабрики троллей России была обнаружена в 8 социальных сетях. Тролли распространяют ложную информацию в телеграме, твиттере, фейсбуке и ток-токе.
Соответствующую информацию обнародовали в МИДе Великобритании. Там заявили, что троллей используют против политиков в иностранных странах, в частности, в отношении Великобритании и Южной Африки.
Обратите внимание Артиллерия в Святогорской лавре, огонь по водозабору: дайджест российских фейков за 29 апреля
Британия обнаружила фабрику троллей Кремля
Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что Россия использует фабрику троллей для распространения дезинформации о войне в Украине в социальных сетях и против политиков в ряде стран, включая Великобританию и Южную Африку,
– говорится в сообщении.
Известно, что исследование финансировала Великобритания. Именно они установили, что дезинформацию распространяли:
- для манипулирования международным общественным мнением о вторжении России в Украину;
- для усиления ее поддержки и вербовки новых поклонников.
Глава МИД Британии Лиз Трасс объяснила: "Мы не можем позволить Кремлю и его теневым фермам троллей вторгнуться в наше онлайн-пространство со своей ложью о незаконной войне Путина. Правительство Великобритании известило международных партнеров и продолжит тесно сотрудничать с союзниками и медиаплатформами, чтобы подрывать российские информационные операции".
Компания установила, что тролли были в телеграме для координации новых поклонников. Те потом писали пропутинские комментарии критикам России.
Российская дезинформация: последние новости
- Оккупанты 29 апреля обманули, что на территории Свято-Успенской Святогорской лавры разместили артиллерию.
- Российские враги распространили интервью с якобы жительницей Мариуполя. Она жалуется, что якобы националисты ей не дают говорить по-русски. Именно поэтому она говорит по-украински.
- Россияне пустили вброс о том, что якобы Запад Украины захватила Польша. Его распространили многие мировые СМИ, однако это оказалось ложью. Такую дезинформацию распространила Россия. Более того, в Москве даже рисовали карту "разделения" Украины между Россией и Польшей.
Смотрите также – бронетехника от Польши / Тотальный дефицит на АЗС / Пабедабесие на россии: видео