Вода камень точит: Facebook исправил написание столицы Украины с Kiev на Kyiv
Компания Facebook перешла на написание украинской столицы правильной транслитерацией – Kyiv. Инженеры соцсети уже переключили свои алгоритмы на новый лад.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в фейсбук сообщил, что об этом американская компания проинформировала украинских дипломатов.
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Как изменятся алгоритмы в соцсети
- Раньше, если вы пытались обозначить украинскую столицу, то первой опцией по определению алгоритм предлагал Kiev. Отныне это будет Kyiv – адреса и места, в которых упоминается столица Украины, будут использовать именно эту транслитерацию.
- То же самое с чек-инами (отметками посещения мест). Пользователи будут видеть первым предложением именно Kyiv. Даже если искали несуществующий Kiev.
- В то же время старые, уже выставлены в прошлом теги и отметки до сих пор существуют – их невозможно теперь изменить "задним числом".
Что известно о кампании Украины относительно правильного написания украинской столицы
- Еще в октябре 2018 года МИД начало онлайн-кампанию #CorrectUA, в пределах которой призвало иностранных журналистов во время упоминаний украинской столицы писать Kyiv, а не транслитерацию с русского Kiev.
- 12 июня 2019 года стало известно, что Совет США по географическим названиям единогласно приняла решение о смене официального названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv" в международной базе.
- По словам Дмитрия Кулебы, к этому привели "десятки и сотни писем, электронных, бумажных, звонков во все офисы – от европейских до западного побережья США".
- Кулеба также подчеркнул, что правильное написание украинской столицы – это важная вещь, что формирует массовое сознание англоязычного мира и приучает к пониманию, что Украина – это Украина.
Почему важно писать Kyiv, а не Kiev?
Украине до сих пор приходится бороться за то, чтобы название ее столицы правильно транслитерировали. Ведь часто название города переводят с русского. Неправильное название столицы Kiev закрепилась в мире, как наследие Российской империи, а затем и Советского союза. Сейчас Украина активно борется за то, чтобы нашу столицу по всему миру называли правильно – Kyiv.