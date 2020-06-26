Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в фейсбук сообщил, что об этом американская компания проинформировала украинских дипломатов.

Кстати Kyiv not Kiev: Мендель неправильно написала название украинской столицы – фотофакт

Почему важно писать Kyiv, а не Kiev?

Украине до сих пор приходится бороться за то, чтобы название ее столицы правильно транслитерировали. Ведь часто название города переводят с русского. Неправильное название столицы Kiev закрепилась в мире, как наследие Российской империи, а затем и Советского союза. Сейчас Украина активно борется за то, чтобы нашу столицу по всему миру называли правильно – Kyiv.