Facebook заблокировал аккаунт Трампа на 2 года: экс-президент свирепствует

В компании Facebook сообщили о том, что аккаунт экс-президента США Дональда Трампа заблокируют как минимум на 2 года. Запрет будет действовать до 7 января 2023 года.

Эта дата высчитывается от первой блокировки учетной записи. Об этом сообщил вице-президент Facebook Ник Клегг.

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По его мнению, нарушение правил пользования соцсетью со стороны Трампа, "заслуживает высшего наказания согласно действующим правилам".

Даже после 2023 года возможны дальнейшие санкции, если компания все еще будет считать, что Трамп представляет опасность, или если он снова нарушит ее правила.

Как на это отреагировал Трамп

Трамп назвал блокировку Facebook своего аккаунта оскорблением всех американцев, голосовавших за него в 2020 году. Он также считает, что это "покушение на свободу слова".

Постановление Facebook является оскорблением для рекордных 75 миллионов человек, а также многих других, проголосовавших за нас на фальсифицированных президентских выборах 2020 года,

– заявил Трамп, повторяя свою привычную риторику о нечестных выборах.

"Нельзя, чтобы им сошла с рук эта цензура и замалчивание, а мы, в конце концов, победим. Наша страна не может больше терпеть эти злоупотребления", – добавил он.

Трамп и блокировка соцсетей: коротко

Соцсети Трампа начали блокировать после беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года.

В Facebook пояснили, что 2 года отстранения от использования социальных сетей являются достаточно длительным сроком для "безопасного промежутка времени после актов подстрекательства" и "для сдерживания Трампа и других от совершения таких нарушений в будущем".

Кроме этого, 9 января 2021 года руководство Twitter навсегда заблокировало аккаунт Дональда Трампа.

Обе соцсети считают, что публикации Трампа могут спровоцировать дальнейшее насилие.

В мае команда Трампа анонсировала появление официального сайта политика.

Трамп же уже несколько лет заявляет, что американские соцсети имеют возможность как угодно манипулировать информацией, и их деятельность ничем не регулируется.