Facebook заблокировал страницу "Укртрансгаза": это уже третий раз за год

Facebook вечером 23 ноября заблокировал страницу "Укртрансгаза". Это уже третий схожий инцидент за год.

Так, за последние 6 месяцев Facebook дважды блокировал страницу АО "Укртранснефть". Об этом заявил директор по интегрированным коммуникациям группы "Нафтогаз" Максим Белявский.

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Белявский отметил, что страницу "Укртрансгаза" заблокировали на старте отопительного сезона. Страницу "Укртранснефти" блокировали после передачи в управление продуктопровода "Самара – Западное направление".

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В июне Facebook заблокировал одну из крупнейших львовских групп "Людоньки порадьте". Сообщество насчитывало более 365 тысяч участников.

Также в октябре соцсеть заблокировала видео Национальной хоровой капеллы "Дударик". В этой записи исполняли песню "Батько наш бандера".

В августе забанили страницу "Киев оперативный". Сообщество имело 250 тысяч подписчиков.

Текст поста Максима Белявского:

Организовывать коммуникации – это как приходить на ежедневную тренировку, но с новыми препятствиями.

К примеру, вчера вечером, среди всего прочего, была заблокирована страница Укртрансгаза в Facebook, и это на старте отопительного сезона.

За последние 6 месяцев Facebook уже дважды блокировал страницу Укртранснефти. Это происходило после передачи в управление продуктопровода "Самара-Западное направление".

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