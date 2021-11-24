Так, за останні 6 місяців Facebook двічі блокував сторінку АТ "Укртранснафта". Про це заявив директор з інтегрованих комунікацій групи "Нафтогаз" Максим Білявський.

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Білявський зауважив, що сторінку "Укртрансгазу" заблокували на старті опалювального сезону. Натомість сторінку "Укртранснафти" блокували після передачі в управління продуктопроводу "Самара – Західний напрямок".

Схожі інциденти

У червні Facebook заблокував одну з найбільших львівських груп "Людоньки порадьте". Спільнота налічувала понад 365 тисяч учасників.

Також у жовтні соцмережа заблокувала відео Національної хорової капели "Дударик". У цьому записі виконували пісню "Батько наш бандера".

У серпні забанили сторінку "Київ оперативний". Спільнота мала 250 тисяч підписників.

Текст поста Максима Білявського:

Організовувати комунікації – це, як приходити на щоденне тренування, але з новими перепонами.

Наприклад, учора вечері, поміж всього іншого, була заблокована сторінка Укртрансгазу в Facebook, і це на старті опалювального сезону.

За крайні 6 місяців, Facebook вже двічі блокував сторінку Укртранснафти. Це відбувалось після передачі в управління продуктопроводу "Самара-Західний напрямок".

Співпадіння?