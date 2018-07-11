Facebook наказали за слитые данные пользователей

Социальную сеть Facebook наказали за передачу данных пользователей компании Cambridge Analytica. Британское управление комиссара по вопросам информации выписало соцсети штраф в размере 500 тысяч фунтов стерлингов (17 миллионов гривен).

Об этом сообщает The Guardian.

Как говорит комиссар по информации Элизабет Денэм, Facebook должен понести наказание, потому что корпорация не смогла защитить личные данные пользователей и была непрозрачной в вопросах сбора и использования этой информации третьими лицами.

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Размер наказания – самый большой, который может быть за подобное нарушение. Однако, как отмечают журналисты, эта сумма для Facebook – "копейки". Ведь соцсеть получала такую ​​же выручку (500 тысяч фунтов стерлингов) каждые 5,5 минут в первом квартале этого года.

Напомним, в марте стало известно об утечке данных из частных профилей в Facebook. Жертвами стали около 50 миллионов страниц. Доступ к этим данным получила частная компания по анализу данных Cambridge Analytica (CA).



Это стало возможным благодаря приложению thisismydigitallife, которое в 2014 году создал Александр Коган, профессор Кембриджского университета Великобритании. Приложение предлагало сотням тысяч юзеров пройти психологический тест. Кроме результатов тестирования, пользователи также позволяли обрабатывать данные о своих друзей из соцсети. Так были собраны сведения из около 50 миллионов профилей. Эту информацию у Когана и выкупила Cambridge Analytica, которая работала над президентской кампанией Дональда Трампа во время выборов в 2016 году.

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