Facebook заблокировал страницу клиники Eurolab, где сдавал анализы Зеленский

Соцсеть Facebook заблокировала страницу частной клиники Eurolab, сотрудники которой ранее взяли анализы у кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Сотрудница медицинского центра рассказала "Украинской правде", что страницу Eurolab заблокировали "в связи с активностью".

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Активная переписка была, поэтому у Facebook есть такое, что они блокируют страницу,

– рассказали в клинике.

Представители медцентра отметили, что были удивлены уведомлению о том, что Facebook сам удалил аккаунт Eurolab. Сейчас они связались с администрацией соцсети через переписку и решают вопрос, чтобы их страницу разблокировали.



Facebook удалил страницу клиники Eurolab

Заметим, после того, как Владимир Зеленский обнародовал результаты своих анализов крови, журналисты и пользователи Facebook заметили неоднозначный факт: в первом варианте документа датой сдачи анализа было указано 2 апреля, но шоумен сразу исправил ее на 5 апреля. В лаборатории взяли всю ответственность на себя, мол, это была "случайность".

Однако, на страницу клиники и в адрес самого кандидата посыпалась волна критики пользователей. Возможно, это и имеет какое-то отношение к блокировке страницы медучреждения.

Президентом и основателем клиники Eurolab, где Зеленский сдавал анализы, является Андрей Пальчевский. Это – российский и украинский предприниматель и телеведущий, который открыто поддерживает артиста на президентских выборах. Он имеет украинское и российское гражданство. Также он был заместителем министра молодежи и спорта Рафиля Сафиулина во времена Януковича. В Украине учредил предприятия "Пищевая ароматика", "Евролаб", "Центр лабораторных исследований", "Сити Инвест Сервис", "Новая авиация Украины". Работал телеведущим на телеканале "Интер" и на "Первом национальном".

Что известно о сдаче анализов Зеленским и Порошенко?Владимир Зеленский для проведения дебатов с Порошенко озвучил условие: они должны сдать анализы на наркотическую и алкогольную зависимость. Однако, кандидат не захотел сдавать анализы вместе с Петром Порошенко на НСК "Олимпийском" 5 апреля, потому что там "нет соответствующего оборудования". Он выбрал для этого клинику Eurolab.



Петр Порошенко для этого приехал в НСК "Олимпийский". Анализы для действующего президента будут делать сразу несколько клиник. Ни у Порошенко, ни у Зеленского не обнаружили содержания психоактивных веществ или алкоголя в крови.



Украинский боксер Владимир Кличко раскритиковал сдачу анализов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Мол, результаты допинг-теста могут быть готовы не ранее, чем через 48 часов. А не как у политика и шоумена – через несколько часов. Также он предложил обоим кандидатам сдать анализы в WADA.