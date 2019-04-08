00:12
9 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Мізуліна попередила, що йога провокує гомосексуалізм. Бревномети для армії РФ
      Вєсті Кремля
      23:22, 8 квітня
      Вєсті.UA: Чи отримає Саакашвілі подарунок від майбутнього президента. П'ять копійок Луценка
      Вєсті.UA
      20:24, 8 квітня
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Український Крим. Частина 1
      Згадати все
      01:03, 6 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Facebook заблокував сторінку клініки Eurolab, де здавав аналізи Зеленський

      807 Читать новость на русском
      Facebook заблокував сторінку клініки Eurolab
      Facebook заблокував сторінку клініки Eurolab / Фото з відкритих джерел

      Соцмережа Facebook заблокувала сторінку приватної клініки Eurolab, співробітники якого раніше взяли аналізи у кандидата в президенти Володимира Зеленського.

      Співробітниця медичного центру розповіла "Українській правді", що сторінку Eurolab заблокували "у зв'язку з активністю". 

      Читайте також: Зеленський більше не буде здавати жодні аналізи, – штаб кандидата

      Активне листування було і тому у Facebook є таке, що вони блокують сторінку,
      – розповіли у клініці.

      Представники медцентру зауважили, що були здивовані сповіщенню про те, що Facebook сам видалив акаунт Eurolab. Наразі вони зв'язалися з адміністрацією соцмережі через листування, та вирішують питання, аби їх сторінку розблокували. 


      Facebook видалив сторінку клініки Eurolab

      Зауважимо, після того, як Володимир Зеленський оприлюднив результати своїх аналізів крові, журналісти та користувачі Facebook помітили неоднозначний факт: у першому варіанті документу датою здачі аналізу було вказане 2 квітня, але шоумен одразу виправив її на 5 квітня. У лабораторії взяли всю відповідальність на себе, мовляв, то була "випадковість".

      Проте, на сторінку клініки і на адресу самого кандидата посипалась хвиля критики користувачів. Можливо, це й має якийсь стосунок до заблокування сторінки медзакладу.

      Президентом і засновником клініки Eurolab, де Зеленський здава аналізи, є Андрій Пальчевський. Це – російський і український підприємець та телеведучий, який відкрито підтримує артиста на президентських виборах. Він має українське та російське громадянство. Також він був заступником міністра молоді та спорту Рафіля Сафіуліна за часів Януковича. В Україні заснував підприємства "Харчова ароматика", "Євролаб", "Центр лабораторних досліджень", "Сіті Інвест Сервіс", "Нова авіація України". Працював телеведучим на телеканалі "Інтер" та на "Першому національному".

      Що відомо про здачу аналізів Зеленським і Порошенком? Володимир Зеленський для проведення дебатів з Порошенком озвучив умову: вони мають здати аналізи на наркотичну і алкогольну залежність. Проте, кандидат не захотів здавати аналізи разом із Петром Порошенком на НСК "Олімпійському" 5 квітня, бо там "немає відповідного обладнання". Він обрав для цього клініку Eurolab.

      Натомість Петро Порошенко для цього приїхав до НСК "Олімпійського". Аналізи для чинного президента робитимуть одразу кілька клінік. Ні у Порошенка, ні у Зеленського не виявили вмісту психоактивних речовин або алкоголю у крові.

      Український боксер Володимир Кличко розкритикував здачу аналізів кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Мовляв, результати допінг-тесту можуть бути готовими не раніше, ніж за 48 годин. А не як у політика та шоумена – за кілька годин. Також, він запропонував обидвом кандидатам здати аналізи у WADA.

      blog_ava
      Коли відбудуться дебати між Порошенком і Зеленським
      8 квітня
      13539
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Аналізи Facebook Соцмережі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 8 квітня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 8 квітня: вирок у справі про вбивство поліцейських у Дніпрі і пристрасті в Одесі
      8 квітня , 22:06 Головні новини 8 квітня: вирок у справі про вбивство поліцейських у Дніпрі і пристрасті в Одесі
      594
      Що наговорили Порошенко і Зеленський на телеканалі Ахметова?
      8 квітня , 22:01 Що наговорили Порошенко і Зеленський на телеканалі Ахметова?
      Артем Овдієнко 1549
      Мінімалізм в дизайні інтер'єру
      8 квітня , 11:30 Мінімалізм в дизайні інтер'єру
      1261
      Конфликт в Ливии: какой интерес у Кремля
      8 квітня , 22:00 Конфликт в Ливии: какой интерес у Кремля
      Іван Яковина 327
      Чи загрожують Верховній Раді дочасні вибори
      8 квітня , 21:01 Чи загрожують Верховній Раді дочасні вибори
      Ірина Поліщук 1199
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук