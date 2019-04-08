Facebook заблокував сторінку клініки Eurolab, де здавав аналізи Зеленський

Соцмережа Facebook заблокувала сторінку приватної клініки Eurolab, співробітники якого раніше взяли аналізи у кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Співробітниця медичного центру розповіла "Українській правді", що сторінку Eurolab заблокували "у зв'язку з активністю".

Читайте також: Зеленський більше не буде здавати жодні аналізи, – штаб кандидата

Активне листування було і тому у Facebook є таке, що вони блокують сторінку,

– розповіли у клініці.

Представники медцентру зауважили, що були здивовані сповіщенню про те, що Facebook сам видалив акаунт Eurolab. Наразі вони зв'язалися з адміністрацією соцмережі через листування, та вирішують питання, аби їх сторінку розблокували.



Facebook видалив сторінку клініки Eurolab

Зауважимо, після того, як Володимир Зеленський оприлюднив результати своїх аналізів крові, журналісти та користувачі Facebook помітили неоднозначний факт: у першому варіанті документу датою здачі аналізу було вказане 2 квітня, але шоумен одразу виправив її на 5 квітня. У лабораторії взяли всю відповідальність на себе, мовляв, то була "випадковість".

Проте, на сторінку клініки і на адресу самого кандидата посипалась хвиля критики користувачів. Можливо, це й має якийсь стосунок до заблокування сторінки медзакладу.

Президентом і засновником клініки Eurolab, де Зеленський здава аналізи, є Андрій Пальчевський. Це – російський і український підприємець та телеведучий, який відкрито підтримує артиста на президентських виборах. Він має українське та російське громадянство. Також він був заступником міністра молоді та спорту Рафіля Сафіуліна за часів Януковича. В Україні заснував підприємства "Харчова ароматика", "Євролаб", "Центр лабораторних досліджень", "Сіті Інвест Сервіс", "Нова авіація України". Працював телеведучим на телеканалі "Інтер" та на "Першому національному".

Що відомо про здачу аналізів Зеленським і Порошенком? Володимир Зеленський для проведення дебатів з Порошенком озвучив умову: вони мають здати аналізи на наркотичну і алкогольну залежність. Проте, кандидат не захотів здавати аналізи разом із Петром Порошенком на НСК "Олімпійському" 5 квітня, бо там "немає відповідного обладнання". Він обрав для цього клініку Eurolab.



Натомість Петро Порошенко для цього приїхав до НСК "Олімпійського". Аналізи для чинного президента робитимуть одразу кілька клінік. Ні у Порошенка, ні у Зеленського не виявили вмісту психоактивних речовин або алкоголю у крові.



Український боксер Володимир Кличко розкритикував здачу аналізів кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Мовляв, результати допінг-тесту можуть бути готовими не раніше, ніж за 48 годин. А не як у політика та шоумена – за кілька годин. Також, він запропонував обидвом кандидатам здати аналізи у WADA.