Фактически на старте, – Игнат раскрыл детали о столкновении L-39 в Житомирской области

29 августа 2023, 20:25
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Источник:

Общественное

Столкнулись L-39 "Альбатрос" в небе над Житомирщиной унесло жизни 3 украинских пилотов. В частности, легендарного "Джуса" (Андрея Пильщикова). Юрий Игнат раскрыл детали крушения.

В частности, Игнат сообщил, что столкновение L-39 произошло фактически на старте. Пилоты выполняли боевое задание.

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Автор: Мар'яна Бекало