От руин к печати: уничтоженная россиянами харьковская типография "Фактор-печать" возобновляет работу

В мае этого года в результате российского удара была уничтожена харьковская типография "Фактор-друк". Сейчас общая сумма убытков оценивается в 10 миллионов евро.

Сейчас в "Фактор-друк" могут только печатать книги. Об этом говорится в сюжете "Радио Свобода".

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Как восстанавливается "Фактор-печать"

Сейчас пока основное, что мы можем, – это печатать. Мы печатали "Историю Украины", "Всемирную историю", "Физику", "Искусство", вообще много учебников. До этого был 7 класс, а сейчас мы печатаем 1 – 2 класс,

– поделилась генеральный директор типографии Татьяна Гринюк.

Напечатанные книги передают в другие типографии, где для них изготавливают обложки. Гринюк рассказала, что в переплетном цехе, который уничтожила российская ракета, уже проведены демонтажные и монтажные работы, в частности, была восстановлена крыша, потолок и стены.

Все отремонтированные машины сейчас расположены в одной части цеха, которая уцелела. Они там будут находиться до конца ремонта остальных помещений.

По словам генерального директора, убытки от российского удара оцениваются в 10 миллионов евро. Впрочем, эта сумма может возрасти, ведь подсчеты утраченного до сих пор ведутся.

"Мы потеряли и машины, и людей. Поэтому учить было и некому, и ни на чем", – отметила директор.

Она добавила, что новых работников обучали коллеги из других типографий.

Напомним, что российские войска ударили по типографии 23 мая. В момент удара на производстве работали около 50 человек.